Сенатский комитет поддержал проект резолюции по Сирии

Десять сенаторов проголосовали в поддержку проекта, семеро членов комитета высказались против.

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Сенат рассмотрит проект резолюции в полном составе не ранее 9 сентября, когда конгресс США возобновит работу после летнего перерыва, пишет РИА Новости.

Представители администрации ежедневно консультируются с законодателями. Во вторник перед сенатским комитетом по иностранным делам выступили госсекретарь США Джон Керри, глава Пентагона Чак Хейгел и председатель Объединенного комитета начальников штабов Мартин Демпси.

Президент США Барак Обама объявил о решении осуществить военный удар по Сирии 31 августа. Обама, однако, не воспользовался правом самостоятельно принять решение о ударе по Сирии и запросил одобрение у Конгресса США.

О применении химического оружия в Сирии стало известно 21 августа. В результате химической атаки в восточном пригороде Дамаска — Гуте — погибли более полутора тысяч человек. Власти Сирии и повстанцы возложили ответственность за случившееся друг на друга.

Чтобы разобраться, кто стоит за химической атакой в пригороде Дамаска, Сирию посетили эксперты ООН. 31 августа они покинули страну, однако результаты их работы пока не обнародованы.

Между тем, США и другие западные страны обвинили в химической атаке правительственные войска Сирии и заявили о необходимости военного вмешательства для предотвращения дальнейшего применения химического оружия. Официальный Дамаск опровергает эти обвинения, заявляя, что окажет сопротивление любому агрессору.