Хезболлах объявила мобилизацию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как отмечает агентство, многие "бойцы, в том числе вооруженные, покинули свои обычные посты и отключили мобильные телефоны, чтобы их нельзя было отследить". Со ссылкой на мавританский информационный портал Alakhbar, агентство передает, что "Хезболлах" призвала своих сторонников "занять позиции".

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Напомним, президент США Барак Обама 31 августа направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.

Бойцы "Хезболлах", поддерживающие режим президента Сирии Башара Асада, принимают участие в операциях правительственных войск против мятежников в Сирии. В июне они участвовали в освобождении от боевиков вооруженной оппозиции окрестностей города Эль-Кусейр, расположенного рядом с границей с Ливаном.