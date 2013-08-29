В России бумажные паспорта заменят на электронные карты

«Выпуск электронных карт, которые заменят паспорта, начнётся с 1 января 2016 года. Обращение общегражданских паспортов в бумажном виде планируется прекратить в 2030 году. С 2016 по 2025 год параллельно будут иметь хождение два документа – электронный и бумажный», - сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ со ссылкой на руководителя Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского.

На электронной карте помимо фотографии и персональных данных с именем, фамилией и отчеством на специальный чип будет вшита информация с адресом. На карте будут указаны идентификационный номер, СНИЛС (страховой номер гражданина в системе обязательного пенсионного страхования), электронная, цифровая подпись, а также будет оставлено место для отпечатков пальцев, которые, возможно, будут вноситься на карту.

Карту, как ожидается, будут выдавать россиянам с первых лет жизни, но фотографии на ней будут появляться по достижении совершеннолетия. Гарантийный срок карты – 10 лет.