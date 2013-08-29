Меркель обвинила Грецию в проблемах еврозоны

Об этом заявила, выступая перед избирателями в городе Рендсбург, канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает немецкий телеканал N-tv.

Тем самым Меркель переложила часть ответственности за нынешние проблемы на бывшего тогда канцлером Герхарда Шредера, представляющего Социал-демократическую партию Германии, сообщает РБК

"Канцлер Шредер поддержал прием Греции и ослабил требования Пакта стабильности, оба этих решения были в корне неверны, и именно они стали отправной точкой сегодняшних проблем", - заявила А.Меркель.

Напомним, что в сентябре 2013г. в Германии состоятся парламентские выборы, канцлер ФРГ А.Меркель попробует сохранить за собой этот пост на третий срок. В связи с этим, как пишет пресса, политики "не намерены лишний раз злить немецких налогоплательщиков, уставших от бесконечных разговоров о необходимости поддержания стабильности курса евро, в преддверии выборов".

Между тем ранее немецкие СМИ со ссылкой на источник в правительственных кругах Германии сообщили, что спасение еврозоны обойдется ФРГ гораздо дороже, чем заявляют власти страны. По их данным, потенциальные выплаты ФРГ в связи с участием страны в программах помощи "проблемным" периферийным государствам еврозоны (Португалия, Греция, Испания) превысят озвученные В.Шойбле цифры (95,3 млрд евро) и составят более 122 млрд евро.

Следует также учесть, что некоторые политики выступают за проведение соответствующих стандартам МСФО списаний по выданным фондами кредитам, возвращение средств в рамках которых вызывает сомнения. В случае принятия этой инициативы потери Германии могут еще больше возрасти.