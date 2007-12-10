Радиотехнические войска России получат локатор для разведки в горах

Радиотехнические войска (РТВ) ВВС России получат новый локатор, который позволит эффективно вести разведку в горной местности, сообщил журналистам на встрече, посвященной Дню Радиотехнических войск, начальник РТВ ВВС генерал-лейтенант Анатолий Бояринцев.

"Сейчас предприятия ОПК завершают разработку аппаратуры, которая позволяет реализовать новый метод ведения радиолокационной разведки площадных объектов, в том числе в условиях горной местности. Развернув такой локатор, можно перекрыть горное ущелье", - пояснил он.

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" - это "мощная интегрированная структура, где под единым руководством работают очень грамотные, компетентные люди, объединила все родственные предприятия, занимающиеся тематикой ПВО и в том числе РТВ", - добавил генерал-лейтенант.