СМИ: Сотрудники АНБ США занимались "любовным шпионажем"

По словам главы комитета Сената по разведке Дайэнн Файнстайн, за последнее десятилетие АНБ зарегистрировало "единичные случаи" подобных нарушений, происходившие не более раза в год. Тем не менее, такой вид слежки среди "разведчиков" получил собственное название - LOVEINT, "любовный шпионаж", сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal.

В большинстве случаев специалисты сами признавались в шпионаже при проверке на детекторе лжи. Ревнивые сотрудники АНБ были привлечены к административной ответственности или уволены.

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Ранее сообщалось, что АНБ собирало данные об интернет-переписке тысяч американцев, не проходящих по делам о терроризме. Также Агентство национальной безопасности США признало факты сознательного превышения полномочий со стороны его специалистов при отслеживании коммуникаций.

Данные о сверхсекретной программе американского Агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах, в начале июня передал СМИ Эдвард Сноуден, работавший в компаниях, связанных с американскими спецслужбами. В настоящий момент Сноуден находится в России, где он получил временное убежище сроком на один год.