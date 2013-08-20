Парламент Чехии самораспустился

Депутаты нижней палаты чешского парламента проголосовали за самороспуск, сообщает Радио «Прага».

Речь идет о первом самороспуске парламента в истории Чехии.

Официально распустит нижнюю палату чешский Президент Милош Земан, он же объявит о проведении внеочередных выборов, но лишь после того, как по этому поводу выскажется чешский Конституционный суд.

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Как сообщал УНИАН, одним из главных катализаторов на чешской политической сцене стало назначение Президентом Чехии Земаном новым премьер-министром Иржи Руснока, кабинет которого не получил 7 августа вотума доверия парламента. Кроме того, стало очевидно, что бывшая правящая правительственная коалиция трех правых партий уже не имеет 101 голоса, то есть большинства в парламенте.

Ранее в интервью газете Halo noviny Земан заявил, что готов назначить досрочные выборы в палату депутатов чешского парламента на 25-26 октября.