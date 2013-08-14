Эксперт сомневается, что российская ракета Протон полетит уже 15 сентября

Такое мнение высказал ИТАР-ТАСС эксперт в ракетно-космической отрасли.

"Сейчас я ставлю под большой вопрос запуск европейского спутника "Астра-2Е" с ракетой-носителем "Протон", который намечен на 15 сентября, как говорится на сайте компании "International Launch Services" (американско-российская компания, обладающая правами на ракеты Протон - ред.)",- сказал собеседник издания.

"Сначала нужно провести тщательный анализ, чтобы не допустить аналогичных явлений в будущем, проконтролировать, чтобы все указания были выполнены и только после этого продолжать работу с ракетой-носителем", - продолжил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2 июля на космодроме Байконур на первой минуте старта упала ракета с тремя российскими навигационными космическими аппаратами "Глонасс-М".