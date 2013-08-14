Зарубежные СМИ назвали возможных преемников Баррозу

Как отмечается в статье «Кто станет новым главой Еврокомиссии?» французской Le Huffington Post, перевод которой разместил сайт «ИноСМИ», наряду с выборами в Европейский парламент смена главы Еврокомиссии станет одним из ключевых для руководства Евросоюза в 2014 году.

Отмечается, что в настоящий момент лишь Прогрессивный альянс социалистов и демократов демонстрирует готовность в ближайшее время начать обсуждение кандидатуры преемника Баррозу. Главным фаворитом здесь выглядит нынешний спикер Европарламента Мартин Шульц: его действия редко становятся объектом критики, он обладает огромным опытом работы в европейском аппарате и является выходцем из страны с самым большим населением.

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По сравнению с ним кандидатуры дважды европейского комиссара Маргот Вальстрем, бывшего испанского премьера Хосе Луиса Сапатеро и бывшего министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда выглядят не особенно убедительно, пишет газета.

Что касается Европейской народной партии, процесс назначения кандидата в настоящий момент не может сдвинуться с мертвой точки. Баррозу, который занимает этот пост с 2004 года, могут выбрать кандидатом на третий срок. «Хотя он и пользуется влиянием в политических кругах, его блестящий образ заметно потускнел из-за кризиса», - отмечает издание и добавляет, что Баррозу считают одним из авторов прописанной Европе «горькой микстуры жесткой экономии», в связи с чем ему будет непросто повлечь за собой массы.

Трижды европейский комиссар Вивиан Реддинг из Люксембурга, в свою очередь, обладает достаточным опытом, чтобы стать кандидатом, пишет газета. Что касается польского премьера Дональда Туска, в его активе имеется работа на высочайших должностях на национальном уровне.

Четвертый вероятный кандидат в председатели Европейской комиссии - это Мишель Барнье. Бывший министр иностранных дел Франции пользуется широкой поддержкой в Европейской народной партии и занимает пост заместителя ее председателя. Тем не менее, сейчас он работает в должности европейского комиссара по внутреннему рынку и занят реализацией непопулярной и несправедливой по отношению к потребителям реформы межбанковских комиссий.

Кроме того, в 2014 году либералов, скорее всего, будет представлять бывший бельгийский премьер и один из самых заметных деятелей Европарламента Ги Верхофстадт. Зеленые в свою очередь остались без настоящего лидера после ухода Даниэля Кон-Бендита, который выпустил вместе с Верхофстадтом очерк «Вставай, Европа!».

Освободившееся место могли бы занять и три французских политика, пишет газета. Во-первых, это знаменитый защитник альтерглобализма и крестьянской конфедерации Жозе Бове. Также это Янник Жадо, который является евродепутатом с 2009 года, но все еще новичок в политике. Последней в списке идет евродепутат Мишель Ривази, если последствия ее скандального доклада о ценах на лекарства не подорвут к ней доверие.

Таким образом, отмечает издание, существует немало людей, которые могут сменить Баррозу на посту главы Европейской комиссии. «Тем не менее, бесспорных лидеров пока что очень немного. В их число можно записать разве что Мартина Шульца, которому играет на руку должность спикера Европарламента, тяжеловеса от либералов Ги Верхофстадта», - пишет газета.