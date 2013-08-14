В Венесуэле произошел мощный взрыв на стадионе, есть жертвы

По предварительной информации, погибший был журналистом, а раненые — сотрудниками министерства спорта страны.

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По другим данным, один из пострадавших, предположительно, является спортсменом, страдающим синдромом Дауна, сообщает Росбалт по информации En Nacional.

Как уточняют местные СМИ, взрыв произошел в одном из баров на территории стадиона, вскоре после окончания студенческих соревнований по дзюдо. Сумма нанесенного ущерба не называется, однако отмечается, что он значителен.