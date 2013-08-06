СБУ запретила въезд в Украину басисту Bloodhound Gang

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

"В интересах обеспечения безопасности Украины, руководствуясь статьей 13 закона Украины о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, СБУ принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 5 лет гражданину США Джареду Хасселхофф", - заявили в пресс-центре СБУ.

Как сообщал УНИАН, бас-гитарист группы Bloodhound Gang Хасселхофф во время выступления в Киеве 30 июля совершил действия, которые были расценены как надругательство над государственным флагом.

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Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства американскими музыкантами над государственным флагом Украины - по ч. 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство») и ч. 1 статьи 338 УКУ («Надругательство над государственными символами»).

В Министерстве иностранных дел Украины назвали неприемлемыми действия американской группы. «Подобным действиям, связанным с надругательством над государственными символами, нет оправдания никакими так называемыми «эпатажами»», - подчеркнули в МИД.

В Посольстве США в Украине считают дерзким и оскорбительным надругательство над национальными символами музыкантами группы Bloodhound Gang.