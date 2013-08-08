В России арестовали убийцу псковского священника Адельгейма

Об этом сообщил представитель регионального управления Следственного комитета РФ.

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"Решением Псковского городского суда обвиняемому Пчелинцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал собеседник РИА Новости.

В среду 27-летнему жителю Москвы Сергею Пчелинцеву предъявили обвинение в убийстве псковского священника. По данным следствия, 3 августа Пчелинцев приехал в Псков просить о помощи к известному священнослужителю Павлу Адельгейму. Тот разрешил мужчине пожить в своем доме. Спустя два дня гость, испытывая галлюцинации, взял на кухне нож и нанес им удар в сердце священнослужителю. Во время задержания Пчелинцев также вел себя неадекватно: успел нанести себе ножевые ранения и кричал, что совершить убийство ему приказал сатана.

Основная версия следствия - убийство на почве психического расстройства обвиняемого. В настоящее время мужчина находится в больнице. Как только состояние здоровья мужчины позволит, его переведут в изолятор временного содержания, сказал представитель СК.