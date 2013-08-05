В России возле храма убили скандально известного священника

По данным законодателя, который также является главным редактором газеты «Псковская губерния», священнослужителя ударом ножа убил некий житель Москвы.

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В управлении МВД по Псковской области факт убийства подтвердили и сообщили, что тело священника с ножевыми ранениями было обнаружено около 20:00 возле храма, в котором он служил (храм Константина и Елены, расположенный по адресу: улица Красногорская, 26). Вскоре после этого недалеко от места преступления задержали подозреваемого в убийстве, сообщает Lenta.ru.

«Псковская лента новостей» сообщает, что тело Адельгейма обнаружили в храме, а подозреваемого задержали в том же районе. Также со ссылкой на рассказы очевидцев «Псковская лента новостей» передает, что у напавшего на священника были видимые признаки психического расстройства. Он якобы кричал, что «убить священника ему велел сатана», а в момент задержания ударил себя ножом в грудь. Кроме того, со ссылкой на неофициальные источники сообщается, что подозреваемый находится в реанимации.

Адельгейм — бывший настоятель храма Святых жен-мироносиц, настоятельства в нем его лишил в 2008 году митрополит Псковский и Великолукский Евсевий. Как рассказывал сам Адельгейм, его конфликт с митрополитом продолжался 20 лет, все время пребывания последнего в Псковской епархии. За это время, помимо прочего, священник лишился двух приходов.

В 2012 году Адельгейм оказался замешан в еще один скандал. Священник судился с приходским собранием храма Святых жен-мироносиц вместе с 13 его бывшими членами, исключенными из собрания без объяснения причин.

Павлу Адельгейму было 75 лет. В 1970-72 годах отбывал наказание за распространение религиозного самиздата. В лагере потерял ногу и стал инвалидом. В Псковской епархии служил с 1976 года.