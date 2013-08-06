Владельцы 200 нью-йоркских ресторанов объявили бойкот русской водке

Владельцы нью-йоркских баров вылили содержимое бутылок водки на улицы Манхэттена в знак протеста против ущемления в России прав ЛГБТ-сообщества, сообщает newsru со ссылкой на сайт газеты The Washington Post.

По меньшей мере двести заведений Ньй-Йорка участвуют в бойкоте, который также распространился на многие гей-бары по всей Северной Америке.

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Сопрезидент русскоговорящего объединения секс-меньшинств в Нью-Йорке Елена Гольцман рассказала, что их задача шире: от бойкота водки перейти к бойкоту всех российских товаров и услуг, а также добиться переноса Зимних Олимпийских игр из Сочи в Ванкувер.