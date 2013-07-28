СМИ: Закон о пропаганде гомосексуализма не будет действовать на Олимпиаде в Сочи

Об этом сообщает NEWru.сom со ссылкой на российские и западные СМИ.

Австралийское издание News на неделе пугало, что санкции могут затронуть даже спортсменов, которые просто возьмутся за руки с коллегами своего пола.

Как оказалось, проблема всерьез обеспокоила МОК. Американская USA Today сообщает, что МОК удалось добиться из России "правительственных гарантий на высшем уровне" о том, что закон не помешает мирному проведению игр.

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МОК напоминает: "Закон только что был принят, и еще предстоит увидеть, как его будут применять на практике и будут ли вообще, особенно в отношении Игр в Сочи... Как организатор... мы продолжаем работу с целью убедиться, что Игры могут пройти без дискриминации в отношении атлетов, официальных лиц, зрителей и журналистов".

А в конце разъясняет: "Спорт - это право человека, которое должно быть доступно всем, вне зависимости от расы, пола или сексуальной ориентации. Игры должны быть открытыми для всех, свободными от дискриминации... Самым серьезным образом мы будем противостоять любым инициативам, ставящим под угрозу этот принцип".

"Эхо Москвы" напоминает, что российские гей-активисты намерены провести в день открытия зимних состязаний в этом городе гей-парад, чтобы привлечь внимание к гомофобии в стране. По словам лидера московского ЛГБТ-движения Николая Алексеева, "организаторы Сочинского гей-прайда проведут мероприятие независимо от решения властей".

Как сообщал УНИАН, с 1 июля 2013 г. в России введена административная ответственность за пропаганду среди детей нетрадиционных сексуальных отношений.

Зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7-го по 23 февраля 2014 года.