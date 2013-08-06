США эвакуирует посольство в Йемене и просит всех американцев срочно уезжать

Страну следует покинуть персоналу посольства, не связанному с оперативной работой, ввиду непрекращающейся угрозы терактов, передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Также Госдеп рекомендовал немедленно уехать из Йемена всем гражданам США.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению госдепартамента, до субботы, 10 августа, будут закрыты посольства и консульства в следующих городах: Абу-Даби и Дубай (ОАЭ), Амман (Иордания), Каир (Египет), Эр-Рияд, Джидда, Дахран (все три - Саудовская Аравия), Доха (Катар), Эль-Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), Маскат (Оман), Триполи (Ливия), Антананариву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунди), Джибути (столица одноименного государства), Хартум (Судан), Кигали (Руанда) и Порт-Луи (Маврикий).