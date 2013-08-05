Госдеп: Посольства США на Ближнем Востоке закрывают из-за аравийской Аль-Каиды

Об этом сказала журналистам в понедельник в Вашингтоне представитель госдепартамента США Мари Харф, сообщает РИА Новости.

"Аль-Каида" на Аравийском полуострове" - очевидно, самая активная террористическая организация в регионе, самая активная в плане операций. Но помимо этого я не буду входить в детали относительно того, кто стоит за этой угрозой", - сказала Харф.

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Ранее США предупредили своих граждан по всему миру о террористической угрозе, исходящей с Ближнего Востока в течение августа. В связи с угрозой были закрыты посольства и консульства в 29 странах.

Согласно заявлению госдепартамента, до субботы, 10 августа, будут закрыты посольства и консульства в следующих городах: Абу-Даби и Дубай (ОАЭ), Амман (Иордания), Каир (Египет), Эр-Рияд, Джидда, Дахран (все три - Саудовская Аравия), Доха (Катар), Эль-Кувейт (Кувейт), Манама (Бахрейн), Маскат (Оман), Сана (Йемен), Триполи (Ливия), Антананариву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунди), Джибути (столица одноименного государства), Хартум (Судан), Кигали (Руанда) и Порт-Луи (Маврикий).

Напротив, открылись в понедельник внепланово закрытые в воскресенье посольства и консульства в Дакке (Бангладеш), Алжире, Нуакшоте (Мавритания), Кабуле, Герате, Мазари-Шарифе (все три - Афганистан), а также в Багдаде, Басре и Эрбиле (все - Ирак).