Барьер на Фукусиме-1 может прорвать и радиоактивная вода хлынет в океан (видео)

На "Фукусиме-1" может прорвать барьер, отделяющий радиоактивную воду АЭС от вод Тихого океана.

Причиной этого является значительное превышение допустимого уровня количества подземных радиоактивных вод, сообщает ТСН.

Барьер, сдерживающий воду, может не выдержать ее избытка, и тогда она хлынет в Тихий океан. Вода под землей охлаждает реакторы Фукусимы, поврежденные землетрясением и цунами 2011 года.

Сейчас японские эксперты решают, как предотвратить техногенную катастрофу. Однако к единому мнению они пока не пришли. В апреле на Фукусиме уже произошла утечка сотен тонн радиоактивных вод.