США закрыли посольства в 17 мусульманских странах из-за возможных терактов
15:34, 04 августа 2013Мир
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Из-за глобальной угрозы терактов сегодня в 17 мусульманских странах временно закрыты дипломатические представительства США.
В США готовятся к возможным террористическим атакам / Фото: Григорий Собченко, BFM.ru
Великобритания и Германия закрыли свои посольства в Йемене, Канада – в Бангладеш, передает Радио «Свобода».
Возле иностранных посольств в этих странах усилены меры безопасности.
Ранее Интерпол обнародовал предупреждение об угрозах, связанных с побегом в июле из тюрем сотен боевиков «Аль-Каиды» в 9 странах, в частности в Ираке, Ливии и Пакистане.
Накануне правительство США провело на эту тему специальное заседание. 2 августа Государственный департамент США предупредил американцев, которые находятся за рубежом, об угрозе террористических нападений.
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