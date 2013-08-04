США закрыли посольства в 17 мусульманских странах из-за возможных терактов

Великобритания и Германия закрыли свои посольства в Йемене, Канада – в Бангладеш, передает Радио «Свобода».

Возле иностранных посольств в этих странах усилены меры безопасности.

Ранее Интерпол обнародовал предупреждение об угрозах, связанных с побегом в июле из тюрем сотен боевиков «Аль-Каиды» в 9 странах, в частности в Ираке, Ливии и Пакистане.

Накануне правительство США провело на эту тему специальное заседание. 2 августа Государственный департамент США предупредил американцев, которые находятся за рубежом, об угрозе террористических нападений.