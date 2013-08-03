Европейские страны закрывают посольства в Йемене

Франция на два дня закроет свое посольство в Йемене. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на AFP со ссылкой на представителя МИД Франции.

«У нас есть информация о достаточно серьезных угрозах, поэтому мы решили закрыть посольство», — сказали в МИД Франции.

Французское посольство не будет работать четвертого и пятого августа.

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Свои посольства в Йемене также закроют США, Германия и Великобритания. Страны объяснили свои решения соображениями безопасности.

США приостановит работу своих посольств в Египте, Ираке, Катаре, Бахрейне, Афганистане, Иордании, Ливии, Омане, Кувейте, Алжире и Йемене.