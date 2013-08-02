В России зафиксирована вспышка сибирской язвы

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Вирус был зафиксирован в одном из частных подворий поселка Солнечнодольск Изобильненского района. "Два человека госпитализированы, предполагаемый источник - мясо больной овцы. Проводятся необходимые мероприятия", - говорится в сообщении.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание из группы особо опасных инфекций. Человек заражается обычно от больного животного или инфицированного материала - шкуры, шерсти. Инфекция не передается от человека к человеку.

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Ранее, 10 июля, управление Россельхознадзора по Белгородской области сообщало о подозрении на сибирскую язву в одном из ЛПХ жителя Красногвардейского района региона. В хозяйстве пала одна голова крупного рогатого скота.

В марте текущего года МЧС России предупреждало о риске возникновения в 2013 году очагов сибирской язвы на территории пяти из восьми федеральных округов страны: на территориях Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Данную ситуацию в ведомстве объясняли недостаточной иммунизацией сельскохозяйственных животных и людей, занятых в этой сфере, а также наличием неучтенных сибиреязвенных захоронений, в том числе расположенных на лугах и пастбищах.