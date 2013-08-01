Аблязова могут экстрадировать из Франции не в Казахстан, а в Украину - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Суд французского города Экс-ан-Прованс изучает возможность экстрадиции экс-главы совета директоров БТА Банка гражданина Казахстана Мухтара Аблязова в Украину, поскольку между Астаной и Парижем нет соглашения об экстрадиции, а возможности экстрадиции его в РФ ограничены.

"Соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако (в случае Аблязова) существуют некоторые ограничения. Сейчас мы рассматриваем возможность выдачи Аблязова в Украину, где также были представлены интересы БТА Банка", - цитирует агентство Франс Пресс представителя суда Соланж Легра (Solange Legras).

"Судья уведомит его, что он является персоной, подлежащей экстрадиции", - цитирует агентство Рейтер представителя суда. Ожидается, что вопрос об экстрадиции Аблязова будет решен уже в четверг.

50-летний Аблязов был задержан 31 июля во Франции близ города Канны специальным подразделением полиции.

Казахстан также требует экстрадиции Аблязова, получившего убежище в Великобритании, обвиняя его в финансовых нарушениях на общую сумму свыше 6 миллиардов долларов. Высокий суд Лондона в феврале 2012 года приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за проявленное им неуважение к распоряжениям суда. Однако Аблязов предпочел скрыться от правосудия.

По данным генпрокуратуры Казахстана, деятельность Аблязова и его сообщников также является "предметом уголовного расследования правоохранительных органов Кипра, Венгрии и Латвии, уполномоченными органами Ирландии и Финляндии проводятся проверки деятельности аффилированных с Аблязовым компаний".