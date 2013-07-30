Машинист разбившегося в Испании поезда в момент аварии говорил по телефону

Как передает РИА «Новости», об этом пишет сегодня El Mundo со ссылкой на расшифровку данных "черных ящиков".

После торможения, когда поезд уже начал сходить с рельс, его скорость составляла 153 километра в час. В этот момент машинист говорил по телефону и, по всей видимости, обсуждал какой-то план действий с сотрудником железнодорожной компании, пишет издание.

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Скоростной поезд Alvia, направлявшийся из Мадрида в Ферроль (провинция Ла-Корунья), сошел с рельсов вечером 24 июля. Все вагоны поезда перевернулись, а предпоследний был полностью разрушен. В общей сложности в поезде находились 218 пассажиров. По уточненным данным, погибли 79 человек, еще 140 получили ранения.