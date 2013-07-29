Завтра объявят приговор информатору WikiLeaks

21:17, 29 июля 2013
Мир
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Завтра в США огласят приговор информатору WikiLeaks Мэннингу.

Бредли Меннинг

Суд намерен во вторник, 30 июля, огласить приговор информатору WikiLeaks Брэдли Мэннингу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

Военнослужащий обвиняется в незаконном получении документов госдепа, связанных с боевыми действиями в Афганистане и Ираке, и передаче их сайту WikiLeaks. Самое тяжкое из инкриминируемых ему деяний - оказание помощи врагу, так как, по мнению обвинения, лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен пользовался материалами, которые военнослужащий армии США Мэннинг передавал Wikileaks.

Если Мэннинг будет осужден только по тем обвинениям, которые он признал, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. В случае, если суд признает его виновным в оказании помощи врагу, военнослужащий может быть осужден пожизненно. Сторона защиты ранее заявляла, что Мэннинг передал WikiLeaks устаревшую информацию, большая часть которой ранее была известна общественности.

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