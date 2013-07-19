СМИ: Из-за Сноудена Обама может отменить визит к Путину

В рамках запланированного на сентябрь визита в Москву американский президент должен был провести встречу со своим российским коллегой, но она оказалась под угрозой, пишет Голос Америки со ссылкой на ведущие американские СМИ.

В частности газета New York Times отмечает со ссылкой на источники в правительстве, что отмена визита в Москву может стать ударом для Владимира Путина, который рассматривает встречи столь высокого уровня, как подтверждение престижа России.

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Также газета утверждает, что отмена встречи может быть свидетельством расхождения позиций двух стран по Сирии, Ирану, контролю вооружений и ПРО.

Предполагалось, что это будет дополнительная остановка в поездке Обамы в Россию для участия в саммите «Большой двадцатки» в Санкт-Петербурге. И хотя Обама по прежнему намерен приехать в Санкт-Петербург, он размышляет о целесообразности остановки в Москве.

Некоторые критики России призывают Обаму занять еще более жесткую позицию и требовать переноса саммита Большой двадцатки в другую страну.

Эксперты по американо-российских отношений указывают на то, что если администрация Обамы решится отменить уже запланированную встречу, то это станет беспрецедентным событием со времен "холодной войны".