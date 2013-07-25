Сенатор: Сноуден прячет секретные документы

"Предоставление любого убежища Эдварду Сноудену повредит российско-американским отношениям. Сноуден - это дезертир, которого нужно судить в США по обвинениям в шпионаже. Он все еще обладает засекреченными документами, и предоставление ему Россией или любой страной убежища или свободы передвижения прямо касается приоритетов нашей национальной безопасности", - цитирует РИА Новости.

По его словам, распространение Сноуденом секретных данных может принести пользу врагам США.

"Я призываю Россию немедленно передать его под надзор американских властей", - заявил сенатор.