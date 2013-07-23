В Турции сконцентрировалось более 200 тысяч сирийских беженцев

Число сирийских беженцев, которые находятся в настоящее время на территории Турции в созданных для них лагерях на юго-востоке страны, превысило 200 тысяч, говорится на официальном сайте премьер-министра Турции, передает РИА Новости.

В мае турецкие власти сообщали о 195 тысячах беженцев.

"В созданных для сирийских граждан 14 палаточных лагерях, одном центре временного размещения и шести контейнерных городках находятся 201 067 человек", - говорится в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям, размещенном на правительственном сайте.

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Сирийские беженцы проживают в провинциях Адана, Адыяман, Газиантеп, Килис, Кахраманмараш, Малатья, Мардин, Османие, Хатай и Шанлыурфа.

По данным департамента, с апреля 2011 года в Турцию прибыли более 345 тысяч граждан Сирии, и всем им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Турецкое государство финансирует строительство в лагерях для беженцев школ, мечетей, центров торговли, медицинских пунктов, детских площадок, установку резервуаров для воды, трансформаторов, генераторов и других необходимых для жизни объектов и сооружений. В образовательных центрах учатся 27 тысяч 640 детей. По сообщению департамента, в лагерях организованы питание, медицинское и банковское обслуживание, охрана, работают переводчики.

Всего с начала вооружённого конфликта в Сирии, по данным департамента, границу Турции пересекли 345 тысяч 352 сирийских граждана. Из них 144 тысяч 285 вернулись на родину.