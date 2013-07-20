Рукописи Че Гевары включены в список ЮНЕСКО

Торжественная церемония, посвященная включению в реестр рукописей Гевары, прошла в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья в присутствии старшей дочери Гевары Алейды.

Решение было принято около месяца назад и, по словам кубинского координатора программы, является подтверждением того, что ООН "признает вклад Че в мировую и латиноамериканскую революционную мысль, превративший его в символ повстанческого движения, освобождения и интернационализма".

Во включенную в реестр коллекцию входят 431 рукопись и документы, относящиеся к его жизни и творчеству. Всего в списке более тысячи наименований, - в том числе его юношеские записки и боливийский дневник.