Рукописи Че Гевары включены в список ЮНЕСКО
03:05, 20 июля 2013Мир
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Рукописи всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары включены в реестр документального наследия программы ЮНЕСКО "Память мира".
Рукописи Че Гевары включены в список ЮНЕСКО
Торжественная церемония, посвященная включению в реестр рукописей Гевары, прошла в крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья в присутствии старшей дочери Гевары Алейды.
Решение было принято около месяца назад и, по словам кубинского координатора программы, является подтверждением того, что ООН "признает вклад Че в мировую и латиноамериканскую революционную мысль, превративший его в символ повстанческого движения, освобождения и интернационализма".
Во включенную в реестр коллекцию входят 431 рукопись и документы, относящиеся к его жизни и творчеству. Всего в списке более тысячи наименований, - в том числе его юношеские записки и боливийский дневник.
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