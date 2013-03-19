На АЭС «Фукусима» отключилось электроснабжение охлаждения хранилищ

Четыре топливохранилища поврежденной в марте 2011 года цунами японской атомной электростанции «Фукусима» в течение более чем 15 часов оставались без пресной воды для их охлаждения из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на АР.

В компании-операторе станции — Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) — заявили, что пытаются восстановить сломавшийся генератор. Там сказали, что температура в резервуарах незначительно возросла, но находится намного ниже безопасного уровня в 65 градусов по Цельсию и может оставаться такой без охлаждения как минимум четыре дня.

На случай, если устранить проблему с помощью ремонта не удастся, готовится резервная система охлаждения, сообщил сотрудник TEPCO Масаюки Оно.

«На худой конец у нас есть резервная система впрыска воды», — сказал он.

В TEPCO заверили, что реакторы АЭС не затронуты аварией.