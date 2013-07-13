Сноуден требует объяснений от США и европейских стран

Он требует объяснить, почему у него нет возможности полететь в страну, где ему готовы предоставить политическое убежище.

Готовность предоставить Сноудену политическое убежище ранее выразили несколько латиноамериканских стран. Однако разоблачитель ЦРУ полагает, что не сможет долететь туда, и напоминает об инциденте с самолетом боливийского президента, которому пришлось сесть в Австрии для обыска.

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Пока американец не сможет вылететь из Москвы, он попросил политубежища в России.

"Еще один момент - помимо того, что я прошу поддержки у присутствующих, мне бы хотелось, чтобы подписали петицию в отношении стран в Европе и США, чтобы они объяснили, почему нарушают Всемирную декларацию прав человека и не дают полететь в ту страну, где мне предоставляют политическое убежище", - сказал Сноуден на встрече с правозащитниками, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аудиозапись встречи.