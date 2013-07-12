Обама обсудит дело Сноудена с Путиным по телефону

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни, отвечая на вопросы по делу Сноудена, передает РИА Новости.

"Я думаю, это не единственная тема, которую они будут обсуждать, хотя, конечно, будут", - сказал Карни.

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Ранее в ходе брифинга представитель Белого дома сообщил о предстоящем разговоре двух лидеров, отвечая на вопросы о контактах по делу Сноудена, однако не назвал темы разговора.

Также, как заявил Карни, комментируя сообщения о намерении американца получить временное политическое убежище в России, Вашингтон настаивает, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден должен быть возвращен в США.

"Он обвиняется в серьезных преступлениях и должен быть возвращен в США, где ему будет гарантировано должное судебное разбирательство", - сказал Карни. Однако представитель Белого дома не ответил на вопрос, какой будет реакция США, если Россия предоставит Сноудену временное убежище.