«Голосуй-не голосуй, все равно получишь ПУ» (фото)

Скандалом закончилось появление на избирательном участке №1718 в Санкт-Петербурге студента Педагогического института имени Герцена Олега Мухина в костюме бюллетеня. На спине избирателя было написано: "Голосуй-не голосуй, все равно получишь ПУ".

Как передает «Фонтанка.ру», когда молодой человек с открепительным удостоверением в руках прибыл на участок, расположенный в гимназии при Русском музее, его отвел в сторону милиционер, дежуривший на участке, и беседовал около 20 минут. К разговору подключился и представитель участковой избирательной комиссии. Судя по всему, сотрудников комиссии так напугал вид активиста движения "Оборона", что они вызвали аж два дополнительных наряда милиции.

Через 10 минут на участке появился депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Владимир Гольман. Он заявил о том, что "нельзя превращать выборы в фарс", а увидев надпись на спине, сказал: "Парень, ты попал!".

Прибывший на подкрепление второй наряд милиции попросил свободное помещение в гимназии и препроводил туда молодого человека на разговор.

Как стало известно позже, Мировой суд решил оштрафовать Олега Мухина, явившегося на избирательный участок N17-18 в костюме бюллетеня на 1 тысячу рублей. Молодого человека обвинили в незаконной агитации.

Как сообщил корреспонденту «Фонтанки» сам Олег Мухин, в суде ему разъяснили, что на костюме была написана часть имени президента России. Таким образом, по мнению суда, он дискредитировал партию «Единая Россия». Кроме того, ему пояснили, что он не может выражать свою гражданскую позицию в день выборов.

Сначала Олега Мухина препроводили в пустое помещение гимназии для разговора, а после этого отвезли в 79 отдел милиции с заездом в участковую избирательную комиссию, где он смог отдать свой голос одной из партий. По словам Олега Мухина, в 79 отделе милиции его немного избили и угрожали армией.

Интернет-газета отмечает, в Горизбиркоме, узнав о таком решении суда, даже не нашли, что сказать.

Фото Фонтанки.ру