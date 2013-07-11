Cейм Польши намерен принять заявление о Волынской трагедии

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы Сейма Ева Сулик, отметив, что состоится обсуждение проекта документа, который подготовила комиссия по культуре и средствам массовой информации и внесла в него поправки.

"Есть подготовленное комиссией по культуре заявление, к которому есть поправки, а голосование состоится в пятницу", - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что подготовленное заявление станет основой документа, который планирует принять Сейм.

В этом проекте заявления, которым располагает УНИАН, Волынская трагедия называется "этнической чисткой с признаками геноцида", а ответственность за нее возложена на ОУН и УПА.

В документе указывается, что жертвами этого преступления в 1942-1947 годах на Волыни и Восточной Галичине стали 100 тысяч поляков.

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В заявлении также выражается благодарность гражданам Украины, которые помогали спасать жизнь поляков, и в последние годы способствовали чествованию памяти погибших.

В документ внесено шесть поправок, в частности, о признании тех событий "геноцидом" и об установлении 11 июля Днем памяти жертв Волынского преступления и мученичества кресовян, которые внес представитель крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PIS).

Комиссия подготовила это заявление на основе нескольких проектов, поданных ранее разными политическими партиями, которые представлены в нижней палате польского парламента

Сулик также сообщила УНИАН, что глава Сейма до сих пор не получила обращения депутатов украинской Верховной Рады по поводу принятия заявления о Волынской трагедии, в котором они призвали польских депутатов признать те события "геноцидом".

Как сообщал УНИАН, в понедельник Копач заявила, что депутаты должны единогласно принять заявление по случаю 70-й годовщины Волынской трагедии и признать ее "геноцидом".

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Около 150 депутатов Верховной Рады (главным образом, Партии регионов и КПУ) на минувшей неделе направили Копач письмо. Этот документ остро раскритиковал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, пользующийся наибольшей популярностью в западных областях Украины, которые непосредственно граничат с Польшей.

Ранее, в июне этого года, высшая палата польского парламента, Сенат, большинством голосов приняла заявление о Волынской трагедии, в котором назвала те события "этнической чисткой с признаками геноцида".

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о польских жертвах тех событий, отмечая, что реально погибли, максимум, до 30 тысяч поляков. Также они обращают внимание на то, что и украинцы погибали от рук поляков, и напоминают и жестоких убийствах польских граждан советским НКВД под видом ОУН-УПА.