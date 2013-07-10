Польский эксперт: Янукович и ПР использовали Волынскую трагедию

Такое мнение корреспонденту УНИАН выразил директор польско-украинского фонда PAUCI Ян Пекло, комментируя письмо 148 из 450 депутатов Верховной Рады Украины в адрес польского Сейма по этому делу.

По словам эксперта, Президент Украины Виктор Янукович и контролируемая им Партия регионов ловко "разыграли" дело 70-й годовщины Волынской трагедии, которая является самым кровавым польско-украинским конфликтом в совместной истории.

Собеседник агентства отметил, что Янукович использовал Волынскую трагедию для того, чтобы "нанести удар по тем, кого он не любит" в Украине и создал проблему для Сейма Польши.

"Янукович и ПР пытаются втянуть польский Сейм во внутренние политические игры в Украине. Стремятся также таким образом показать миру, что отмежевываются от националистической традиции УПА в Западной Украине, чтобы заработать пару имиджевых баллов, которые им сейчас очень нужны", - отметил он.

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Эксперт подчеркнул, что такая политика лишь углубляет действующий раздел в Украине, отметив, что Польше в первую очередь нужны хорошие отношения с жителями Западной Украины, для которых воины УПА являются героями.

"Польша должна осознавать, что она не является соседом с теми областями Украины, где доминируют постсоветские взгляды, которые выразили подписанты настоящего документа, а с западной Украиной, которая враждебно относится к Партии регионов", - отметил Пекло.

По его мнению, депутаты низшей законодательной палаты польского парламента больше всего хотели бы обойти эту тему, что будет сложнее после призыва украинских депутатов признать те события "геноцидом"

Директор PAUCI также сказал, что, скорее всего, идея с этим призывом была полностью с украинской стороны, и Янукович не консультировался по ней с Президентом Польши Брониславом Коморовским, с которым он встречался в начале июля в польской Висле.

"Не думаю, что Коморовский мог бы дать себя втянуть в это дело", - сказал Пекло.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе 148 депутатов Верховной Рады призвали Сейм Польши признать «Волынскую резню геноцидом польского народа и осудить преступные деяния украинских националистов».

20 июня высшая палата польского парламента - Сенат большинством голосов приняла заявление по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии, которую назвала "этнической чисткой с признаками геноцида".

Польский Сейм может рассмотреть и принять заявление по этому вопросу на своем пленарном заседании, которое начинается завтра.

Годовщину Волынской трагедии в Польше отмечают 11 июля, этот день часть политиков предлагает утвердить Днем памяти мученичества кресовян - поляков, которые жилы до Второй мировой войны на территории нынешней Западной Украины.