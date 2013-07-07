Сноуден рассказал, что Германия помогала США шпионить

О гораздо более тесном сотрудничестве, чем об этом говорилось ранее Германии и США заявил в интервью немецкому Der Spiegel скандально известный экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, пишет Немецкая волна.

По его словам, Агентство нацбезопасности (NSA) передало ФРГ программы контроля за потоками частных данных.

Сноуден заявил, что люди NSA заодно с немцами и большинством других западных государств, к тому же сотрудничество организовано так, что ведомства этих государств могут «защитить своих политических лидеров, если вдруг выяснится, насколько масштабно игнорируется частная сфера людей".

Эдвард Сноуден сообщил, что "телекоммуникационные фирмы сотрудничают с NSA" и что конкретные люди попадают в поле зрения спецслужб на основе своих профилей в соцсети Facebook или электронной почты.

Германия до сих пор утверждала, что ей ничего не было известно о масштабном электронном наблюдении, которое осуществляют США.

По данным Der Spiegel, американцы передали немцам программное обеспечение для анализа иностранных потоков данных, проходящих через территорию ФРГ. Таким образом немецкая разведка контролирует прежде всего ближневосточный участок, через который поступают данные из кризисных регионов.

Глава немецкой разведки Герхард Шиндлер подтвердил членам парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, что его ведомство сотрудничает с Агентством национальной безопасности США.