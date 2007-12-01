Папа Римский: в жестокости и цинизме мира виноват не Бог, а сами люди

Папа Римский Бенедикт XVI в пятницу опубликовал 76-страничное послание, в котором назвал атеизм современного общества причиной "чудовищных форм жестокости" и такой несправедливости, с какой человечество не сталкивалось еще никогда.

Как передает AP, верующие люди также подверглись критике понтифика. По его мнению, современные христиане заботятся только о собственном спасении, забыв заветы Иисуса о необходимости молиться о спасении всеобщем.

Двумя главными событиями в истории, приведшими к развитию атеизма, Папа назвал Великую французскую революцию и пролетарскую революцию, спровоцированную идеями Карла Маркса.

Папа признал, что революционное движение было порождено социальной несправедливостью и страданиями народа. Однако понтифик призвал не забывать, что в жестокости и цинизме мира виноват не Бог, а сами люди.

Лента.ру