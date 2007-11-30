ОБСЕ приняла заявление памяти жертв Голодомора в Украине

Государства-участники ОБСЕ приняли совместное заявление памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня, 30 ноября, завершилось 15-ое заседание Совета Министров ОБСЕ в Мадриде, на котором по инициативе Украины было обнародовано совместное заявление “О 75-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине».

В этом документе государства-участники ОБСЄ – Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ватикан, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Норвегия, Польша, Словакия, Испания, Швеция, Украина, Великобритания, США – почтили память жертв национальной трагедии украинского народа – Голодомора, забравшего жизни миллионов украинцев в результате массового голода, который был вызван грубыми действиями и политикой тоталитарного сталинского режима.

В заявлении также отмечаются приложенные в последние годы усилия с целью распространения осведомленности о Голодоморе в рамках ООН, ее специализированных учреждениях и в государствах ОБСЕ, в частности путем принятия 193 странами резолюции ЮНЕСКО по этому вопросу. Отдельно приветсвуется инициатива Украины по организации памятных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Голодомора и участие у них государств-участников ОБСЕ.

Подтверждая свое обязательство в рамках ОБСЕ “четко и безоговорочно осуждать тоталитаризм”, государства ОБСЕ отмечают важность распространения знаний о трагических событиях общего прошлого для укрепления верховенства права, защиты прав человека и основных свобод во имя предотвращения человеческих трагедий в будущем”.