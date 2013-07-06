Сторонники армии вытеснили "Братьев-мусульман" из центра Каира

Ранее исламисты, воодушевленные речью Мухаммеда Бадиа на улице Рабиа аль-Адавия в районе Мадинат-Наср, направились в центр столицы освобождать от своих противников площадь Тахрир и здание телецентра. Однако столкнулись с сопротивлением сторонников египетской армии и либеральной оппозиции, которые стали подтягиваться из разных районов столицы и пригорода.

В Каире развернулись настоящие уличные бои. Демонстранты с площади Тахрир пытались остановить "Братьев" у моста 6 октября. В ход с обеих сторон пошли камни и пиротехника, дубинки и холодное оружие. Во время столкновений слышались выстрелы из огнестрельного оружия.

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После завершения беспорядков в центре города появилась военная бронетехника, которую противники Мурси встречали с восторгом.

Египетские военные заняли позиции у телецентра, здания МИД, ключевых мостов через Нил, передает из Каира корреспондент РИА Новости.