Сторонники отстраненного президента Египта прорываются в центр Каира (фото)
Десятки человек пострадали в результате ожесточенных столкновений, вспыхнувших на подступах к площади Тахрир в центре Каира между сторонниками и противниками отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси.
Кадры столкновений в центре Каира транслирует в прямом эфире телеканал Sky News Arabia.
Столкновения спровоцировала речь верховного наставника "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, который призвал сторонников "законности" к защите избранного народом президента, пишет РИА Новости.
Сразу после выступления Бадиа сотни сторонников "Братьев-мусульман" двинулись в район Тахрира и телецентра.
Силы безопасности и армия не вмешиваются в события у Тахрира.
Столкновения происходят в районе автомобильного моста 6 Октября. Сторонники Мурси применяют картечные патроны, бутылки с зажигательной смесью, камни. Они обосновались у подножия моста на набережной Нила. Их противники, находящиеся на мосту, также применяют камни и "коктейли Молотова". На мосту горит автомашина.
Ранее в пятницу сторонники экс-президента через соцсети призывали единомышленников перенести протесты с площади Рабиа аль-Адавия на Тахрир, однако участники всенародной акции "Тамарруд" ("Бунт"), которая ранее привела к смещению Мурси, предупредили, что не собираются покидать площадь и продолжат там свою акцию "для защиты завоеваний народа".