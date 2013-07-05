Сторонники отстраненного президента Египта прорываются в центр Каира (фото)

Кадры столкновений в центре Каира транслирует в прямом эфире телеканал Sky News Arabia.

Столкновения спровоцировала речь верховного наставника "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, который призвал сторонников "законности" к защите избранного народом президента, пишет РИА Новости.

Сразу после выступления Бадиа сотни сторонников "Братьев-мусульман" двинулись в район Тахрира и телецентра.

Силы безопасности и армия не вмешиваются в события у Тахрира.

Столкновения происходят в районе автомобильного моста 6 Октября. Сторонники Мурси применяют картечные патроны, бутылки с зажигательной смесью, камни. Они обосновались у подножия моста на набережной Нила. Их противники, находящиеся на мосту, также применяют камни и "коктейли Молотова". На мосту горит автомашина.

Ранее в пятницу сторонники экс-президента через соцсети призывали единомышленников перенести протесты с площади Рабиа аль-Адавия на Тахрир, однако участники всенародной акции "Тамарруд" ("Бунт"), которая ранее привела к смещению Мурси, предупредили, что не собираются покидать площадь и продолжат там свою акцию "для защиты завоеваний народа".