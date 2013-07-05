Сторонники отстраненного президента Египта прорываются в центр Каира (фото)

22:22, 05 июля 2013
Мир
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Десятки человек пострадали в результате ожесточенных столкновений, вспыхнувших на подступах к площади Тахрир в центре Каира между сторонниками и противниками отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси.

Египет, Тахрим / Фото: skynewsarabia

Кадры столкновений в центре Каира транслирует в прямом эфире телеканал Sky News Arabia.

Тахрир превратился в место жестких столкновений / Фото: Аль-Джазира

Столкновения спровоцировала речь верховного наставника "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, который призвал сторонников "законности" к защите избранного народом президента, пишет РИА Новости.

Сразу после выступления Бадиа сотни сторонников "Братьев-мусульман" двинулись в район Тахрира и телецентра.

Силы безопасности и армия не вмешиваются в события у Тахрира.

Столкновения происходят в районе автомобильного моста 6 Октября. Сторонники Мурси применяют картечные патроны, бутылки с зажигательной смесью, камни. Они обосновались у подножия моста на набережной Нила. Их противники, находящиеся на мосту, также применяют камни и "коктейли Молотова". На мосту горит автомашина.

Ранее в пятницу сторонники экс-президента через соцсети призывали единомышленников перенести протесты с площади Рабиа аль-Адавия на Тахрир, однако участники всенародной акции "Тамарруд" ("Бунт"), которая ранее привела к смещению Мурси, предупредили, что не собираются покидать площадь и продолжат там свою акцию "для защиты завоеваний народа".

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