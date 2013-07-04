Арестованы лидеры движения "Братьев-мусульман" в Египте
01:23, 04 июля 2013Мир
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Глава созданной на базе движения "Братьев-мусульман" Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни, а также заместитель верховного наставника движения Рашад аль-Байюми арестованы.
Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник в МВД Египта.
Партия свободы и справедливости - партия большинства в египетском парламенте.
Ранее египетские СМИ сообщили также об аресте самого верховного лидера "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, передает РИА Новости.
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