Арестованы лидеры движения "Братьев-мусульман" в Египте

Глава созданной на базе движения "Братьев-мусульман" Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни, а также заместитель верховного наставника движения Рашад аль-Байюми арестованы.

Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia источник в МВД Египта. Партия свободы и справедливости - партия большинства в египетском парламенте. Ранее египетские СМИ сообщили также об аресте самого верховного лидера "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, передает РИА Новости.

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