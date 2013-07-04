Генсек ООН потребовал восстановить гражданское правление в Египте

"Преобразования в Египте теперь оказались в чувствительной ситуации вслед за заявлением армии о том, что она приостановила действие конституции и назначила руководителя Конституционного суда временным главой государства, и эти решения не были приняты президентом Мурси", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека.

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Пан Ги Мун вновь обратился с призывом к спокойствию, ненасилию, диалогу и сдержанности. "Всеобъемлющий подход жизненно важен для удовлетворения нужд и озабоченности всех египтян. Сохранение основополагающих прав, включая свободу слова и собраний, играет важнейшую роль", - цитирует РИА Новости.

Военное вмешательство в ситуацию, по мнению Пан Ги Муна, вызывает в данном случае особую тревогу.

Президент Египта Мухаммед Мурси находится в резиденции Главного управления военной разведки страны, сообщает портал "Аль-яум ас-Сабия"со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах.