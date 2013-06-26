В США заработали самые высокие американские горки в мире (видео)

Новые американские горки запустили в США, говорится в сюжете ТСН-Особливе. Аттракцион называют самым высоким и самым быстрым в мире.

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Решившись покататься на горках, можно гарантированно побывать в двух мертвых петлях на высоте почти в пятьдесят метров.

Разгоняется аттракцион до ста километров в час и можно даже покататься задом наперед. В парке в Калифорнии таких горок семнадцать штук.