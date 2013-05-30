Каждый аттракцион в Украине является опасным (видео)

Госгорпромнадзор продолжает проверку конструкций для развлечений. Результаты впечатляют: только в Киеве и области на 56 аттракционах обнаружили 58 нарушений, сообщает ТСН.

Впрочем, инспекторы запретили эксплуатировать только 5 объектов. У остальных нарушения несущественные или подлежат быстрому исправлению.

Руководитель инспекции Госгорпромнадзора Алексей Степаненко уверяет, что карусели проверяют очень тщательно. Раз в год аттракционы проходят плановую проверку. А когда угодно могут состояться еще и внеплановые. Недобросовестную проверку чиновник исключает.

Посетители парков развлечений, как правило, над вопросами безопасности не очень задумываются. Потому что верят: если билеты продают, то аттракционы исправны.

Впрочем, статистика травмирования ежегодно растет

В настоящее время в Украине действуют свыше 1,2 тыс. аттракционов повышенной опасности. Пока специалисты проверили лишь половину из них. Примерно столько же обнаружили и нарушений.