Путин показал Меркель Европу без границ

Выставка "Бронзовый век. Европа без границ - 4-1 тысячелетие до нашей эры" впервые представляет этапы развития культур в эпоху бронзы от побережья Атлантического океана до Уральских гор. Широкой публике представлена уникальная возможность впервые увидеть "первую общеевропейскую эпоху" в период развития разных народов в бронзовом веке, пишет РИА Новости.

Кроме того, Путин и Меркель посетили выставку "Против света". На экспозиции представлены лучшие произведения немецких художников ХХ века из коллекции Джорджа Эконому (Афины). Выставка проходит с 25 мая и завершится 19 января 2014 года. Джорджа Эконому принадлежит крупнейшее собрание графики и живописи важнейших художников немецкого экспрессионизма и новой вещественности 1920-1930 годов, заявивших о себе после Первой мировой войны в охватившей немецкое общество атмосфере упадка.

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На выставке Путин предложил России и Германии брать пример с того, как работают специалисты двух стран в области культуры, с их деполитизированного подхода.

"Что особенно приятно, это то, что немецкие и российские специалисты в течение многих лет совместно работают и дают нам возможность познакомиться с уникальными произведениями искусства прошлого, объединяющего всех нас, причем делают это абсолютно вне контекста политического сопровождения нашего современного времени", - сказал президент России.

По его словам, такой неполитизированный подход и дает возможность познакомиться с уникальными произведениями прошлого.

"И многие острые проблемы, которые достались нам из прошлого, не будут так эмоционально, в негативном плане восприниматься. Ну, действительно, какая конкретному гражданину разница, где он посмотрит эти перемещенные ценности - в Германии, Петербурге, Москве или в Турции? И тогда, может быть, турки не будут требовать собрания Шлимана, немцы не будут требовать от нас перемещенные ценности, а мы не будет требовать от кого-то найти и вернуть нам российские ценности, а наоборот, когда не будет страха перед этими требованиями, может быть все, кто прячет сегодня это по подвалам, достанут их на свет божий и покажут общественности, покажут людям", - предположил он.

На что Ангела Меркель выразила надежду, что диалог по вопросу перевезенных из Германии ценностей будет продолжен. Она также отметила, что часть экспонатов была перевезена из Германии после войны, "и нам доставляет большую радость, что мы сегодня все это можем видеть".

"Мы будем продолжать диалог по всем вопросам, связанным с ценностями, перевезенными из Германии", - сказала Меркель. "Но если мы вспомним, где мы, Советский Союз и Германия, были в 45-м году, и где мы сегодня, то все это вселяет надежду, что мы решим и эту проблему", - добавила она.