Лукашенко считает русский родным для белорусов и достоянием украинцев

"В Белоруссии особое отношение к русскому языку, в нашей стране русский язык - государственный", - сказал Лукашенко, выступая в четверг в Минске на конгрессе русской прессы. Он напомнил, что это - принципиальное решение, принятое на всенародном референдуме в 1995 году.

По его словам, в свое время националисты хотели изгнать из Белоруссии не только русский язык, но и всех русских людей. Одной из главных причин того, что националисты потерпели крах в Белоруссии, президент назвал "ярый протест против русского языка".

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Лукашенко отметил, что, принимая в свое время решение о придании русскому языку государственного статуса, Белоруссия исходила из ясного понимания, что великий русский язык - это общее достояние всех народов, которые когда-то создавали единое Отечество.

"Как можно разделить между Россией и Украиной Николая Васильевича Гоголя? И как мы с Россией можем разделить гения русской литературы Федора Достоевского, род которого происходит из Белоруссии? Это неделимо, как неделим великий русский язык", - заявил белорусский лидер.

"Я сегодня твердо придерживаюсь той позиции, что для белоруса русский язык не чужой, а родной. Это общее достояние и русских, и украинцев, и белорусов", - сказал Лукашенко.