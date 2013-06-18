Иран не отправлял солдат в Сирию - МИД

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы полностью опровергаем данную информацию. Тем более, что правительственные войска (Сирии) располагают всеми возможностями для того, чтобы бороться с террористами и террористическими группировками, действующими на территории Сирии. Поэтому нет никакой необходимости, чтобы Иран оказывал военную помощь сирийским властям", - заявил Аракчи.

Газета Independent со ссылкой на собственные источники 16 июня написала, что власти Ирана приняли решение послать в Сирию контингент из 4 тысяч военнослужащих. По данным газеты, решение об отправке военных было принято еще до президентских выборов, на которых победил Хасан Роухани - представитель реформаторского блока политической элиты Ирана.

Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников из-за рубежа.