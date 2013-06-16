СМИ: Иран отправляет в Сирию 4 тысячи солдат

Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники в системе безопасности республики.

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По данным газеты, 4 тысячи солдат станут "первым контингентом", отправленным на поддержку проправительственных войск в конфликте, уже "стоившем более 100 тысяч жизней".

Также издание утверждает, что Иран "полностью привержен" сохранению режима Асада, вплоть до предложений открыть "сирийский" фронт против Израиля на Голанских высотах.