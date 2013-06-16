СМИ: Иран отправляет в Сирию 4 тысячи солдат
12:19, 16 июня 2013Мир
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Руководство Ирана приняло "военное решение" направить 4 тысячи гвардейцев Корпуса "Стражей исламской революции" в Сирию для поддержки президента Башара Асада.
Конфликт в Сирии уже унес более 100 тысяч жизней/ Фото : aa.com.tr
Об этом сообщает британская газета The Independent со ссылкой на источники в системе безопасности республики.
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По данным газеты, 4 тысячи солдат станут "первым контингентом", отправленным на поддержку проправительственных войск в конфликте, уже "стоившем более 100 тысяч жизней".
Также издание утверждает, что Иран "полностью привержен" сохранению режима Асада, вплоть до предложений открыть "сирийский" фронт против Израиля на Голанских высотах.
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