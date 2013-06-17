Жители Гонконга вышли на демонстрацию в поддержку Сноудена

В Гонконге прошла демонстрация в поддержку Эдварда Сноудена — бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США, который опубликовал серию секретных документов о слежке американских спецслужб за миллионами интернет-пользователей и абонентов сотовой связи.

"Один за всех и все за одного!" - эта фраза из книжек Дюма стала неформальным лозунгом гонконгских защитников Эдварда Сноудена, сообщают Вести.

"Если жить по принципу "око за око", то все мы скоро ослепнем, — считают митингующие. — Правительство США получило хороший урок, но оно не должно отвечать ненавистью. Они должны задуматься о своих поступках, а не строить планы, как завоевать весь мир". "Я обращаюсь к американскому правительству, — говорят демонстранты. — Оставьте Сноудена в покое! Он здесь на законных основаниях, пусть живет в Гонконге, сколько хочет".

Адвокат Кеннет Иган считает, что Сноудену лучше поскорее покинуть город. Если американцы сделают формальный запрос на его экстрадицию, местный суд его, скорее всего, удовлетворит. "Суды в Гонконге консервативны, — говорит Иган. — Мой богатый опыт подсказывает, что когда речь идет об экстрадиции в США, шансов выйти на свободу мало. Если дядя Сэм кого-то затребовал, он его обязательно получит".

В интервью гонконгской газете South China Morning Post Сноуден заявил, что за минувшие годы американские спецслужбы провели более шестидесяти тысяч хакерских атак на компьютеры по всему миру. Среди главных целей ЦРУ — континентальный Китай и Гонконг.

Поэтому разоблачения Сноудена разозлили в равной степени и сторонников Пекина, и западников. На митинги перед американским консульством в одном строю ходят респектабельные обыватели и эпатажный депутат Леунг Квок-Хунг, убежденный троцкист и поклонник Че Гевары. "Президент Обама должен прекратить попытки упрятать Сноудена в тюрьму, — заявляет он. — Более того, Обаме следует принести извинения своему собственному народу и рассказать, чьи компьютеры взламывались и зачем".