Организатор утечки о работе спецслужб США рассказал о кибератаках на Китай

Как рассказал Сноуден в интервью китайской газете The South China Morning Post, граждане КНР и организации в Китае и Гонконге были предметом слежки со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) по секретной программе PRISM с 2009 года, пишет Лента.ру.

По словам Сноудена, целью хакерских атак были, в частности, Китайский университет Гонконга, местные государственные чиновники, бизнесмены и студенты.

Он показал документы, якобы доказывающие этот факт. При этом в документах нет свидетельств о том, что США собирали информацию о китайской оборонной системе.

В общей сложности, как заявляет Сноуден, США совершили более 61 тысячи хакерских атак за последние несколько лет, и сотни из них были направлены против целей в КНР.

Сноуден также объявил, что намерен остаться в Гонконге и бороться за свое право жить там, несмотря на грозящую ему экстрадицию и суд в США. По его мнению, Вашингтон использует средства дипломатического давления, чтобы его выслали.

Сноуден находится в Гонконге с 20 мая. Он передал американским и британским СМИ информацию о секретной программе спецслужб США по слежке за гражданами различных стран.

Власти США признали, что подобная программа действительно существует, однако проводится в рамках закона. Вашингтон подчеркивает, что слежка велась только за иностранными гражданами ради предотвращения терактов.