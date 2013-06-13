Беларусь не признает мандат спецдокладчика ООН

17:38, 13 июня 2013
Мир
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Министерство иностранных дел Беларуси не признало продление на год мандата специального докладчика по Беларуси Миклоша Харашти, предусмотренное в принятой сегодня резолюции Совета по правам человека ООН.

Андрей Савиных

«Позиция Беларуси остается прежней: мы не признаем мандат спецдокладчика и не будем взаимодействовать с ним», - сообщил УНИАН начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных.

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Справка УНИАН. Харашти за год не имел возможности попасть в Беларусь, так как власти страны отказались выдавать ему въездную визу.

4 июня спецдокладчик ООН по Беларуси выступил в Совете по правам человека ООН с докладом, критикующим белорусские власти.

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